Четверг, 30 Августа 2018 года
15:47:36 МСК

Смерть Иосифа Кобзона подтвердила помощница его супруги

Культура

Информация о месте и времени прощания с артистом будет сообщена позднее

Москва, 30 августа 2018, 14:06 — REGNUM  Кончину народного артиста СССР, прославленного певца и российского парламентария Иосифа Давидовича Кобзона подтвердила помощница его супруги. Об этом сообщает 30 августа ТАСС.

«Иосиф Давидович скончался сегодня после продолжительной болезни», — цитирует агентство слова источника.

Читайте также: В Москве скончался Иосиф Кобзон — СМИ

Также отмечается, что информация о месте и времени прощания с Иосифом Кобзоном будет сообщена позднее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее смерть знаменитого эстрадного певца и депутата Госдумы Иосифа Давидовича Кобзона подтвердил его коллега по эстраде Лев Лещенко.

Читайте также: Лев Лещенко подтвердил факт смерти Иосифа Кобзона

Читайте развитие сюжета: «Ушла эпоха»: соцсети о смерти Иосифа Кобзона

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кончина Иосифа Кобзона
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить