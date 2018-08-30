Смерть Иосифа Кобзона подтвердила помощница его супруги

Москва, 30 августа 2018, 14:06 — REGNUM Кончину народного артиста СССР, прославленного певца и российского парламентария Иосифа Давидовича Кобзона подтвердила помощница его супруги. Об этом сообщает 30 августа ТАСС.
«Иосиф Давидович скончался сегодня после продолжительной болезни», — цитирует агентство слова источника.
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Также отмечается, что информация о месте и времени прощания с Иосифом Кобзоном будет сообщена позднее.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее смерть знаменитого эстрадного певца и депутата Госдумы Иосифа Давидовича Кобзона подтвердил его коллега по эстраде Лев Лещенко.
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