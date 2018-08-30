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Лев Лещенко подтвердил факт смерти Иосифа Кобзона

Культура

На момент смерти певцу исполнилось 80 лет

Лев Лещенко подтвердил факт смерти Иосифа Кобзона
Траур

Москва, 30 августа 2018, 13:51 — REGNUM  Кончину народного артиста СССР, знаменитого эстрадного певца и депутата Госдумы Иосифа Давидовича Кобзона подтвердил его коллега по эстраде Лев Лещенко. Об этом сообщает 30 августа RT.

«Я не могу говорить, очень переживаю, расстроен. Это правда», — цитирует агентство слова Льва Лещенко.

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Напомним, 30 августа в одной из клиник Москвы ушел из жизни Иосиф Кобзон. Об этом сообщили родные артиста. На момент смерти певцу исполнилось 80 лет, у Иосифа Давыдовича в 2005 году диагностировали онкологическое заболевание.

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Кончина Иосифа Кобзона
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