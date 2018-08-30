Мода на розовое: наряды звёзд на красной дорожке Венецианского фестиваля

Венеция, Италия, , 13:42 — REGNUM В Италии 29 августа 2018 года прошло открытие 71-го Венецианского кинофестиваля. звёзды, прошедшие по красной дорожке, вновь удивили поклонников своими нарядами. Некоторые фотографии были опубликованы на портале GlamTouch.

https://twitter.com/PeopleGlamToFr/status/1035113217184464896

Наоми Уоттс появилась на красной дорожке в розовом платье от Giorgio Armani, которое напоминало собранные вместе ленты. Райан Гослинг предстал перед фотографами белом пиджаке, чёрных брюках и рубашке без галстука, застёгнутой на верхнюю пуговицу. Леди Гага надела длинный кожаный наряд и ошейник с кольцами.

https://twitter.com/UnicornDamien/status/1034017634512240640

Клэр Фой надела на себя строгое розовое платье, поверх которого располагалось нечто, отдалённо напоминающее пончо. Некоторые сравнили наряд с тем, который был показан в сериале «Рассказ служанки». В розовое решила одеться и Шарлотт Мосс, сестра Кейт Мосс. Оливия Гамильтон показалась на дорожке в роскошном платье от J. Mendel.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило о том, что в первый день работы Венецианского кинофестиваля «Золотой лев» был вручен британской актрисе Ванессе Редгрейв за вклад в кинематограф.

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