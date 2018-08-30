Четверг, 30 Августа 2018 года
13:57:10 МСК

В шоу-программе Формулы-1 в Сочи выступят «Ленинград», «Би-2» и рэпер Баста

Культура

Кроме гонок зрители также увидят авиашоу и выступления мотокаскадеров

В шоу-программе Формулы-1 в Сочи выступят «Ленинград», «Би-2» и рэпер Баста
dotigabrielf
Концерт

Сочи, Краснодарский край, 30 августа 2018, 13:32 — REGNUM  В Сочи рамках этапа чемпионата по автогонкам Формула-1 состоится грандиозная концертная программа. Ее откроет выступление 28 сентября в Ледовом дворце «Большой» культовой группировки «Ленинград».

29 сентября на сцену поднимется группа «Би-2», а в день непосредственно самой гонки, 30 сентября, поклонники музыки и моторов услышат рэпера Баста. Об этом сообщается в информации Чемпионат.ру со ссылкой на АНО «Росгонки».Также на «Сочи Автодроме» пройдут авиашоу, авто‑ и мотовыставки, выступление мотокаскадёров и стантрайдеров, соревнования по экстремальным видам спорта.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить