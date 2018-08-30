Москва стала городом-садом: стартовал фестиваль «Цветочный джем»

Москва, , 11:57 — REGNUM В Москве 30 августа открылся фестиваль «Цветочный джем». Самый масштабный смотр ландшафтного искусства в стране в 2018 году охватил столичные улицы и бульвары, площади и дворы, скверы и набережные — всего представлено почти 1500 площадок-композиций цветов, кустарников, деревьев, различных архитектурных элементов.

Кстати, только цветов специально для фестиваля в Москву доставлено более 4 млн. Посетить все нереально, но точно надо постараться посмотреть, как украсили Никольскую улицу или Столешников переулок, Славянскую или Манежную площади, ВДНХ или Зубовский бульвар, множество других мест. Даже председатель жюри фестиваля известный английский дизайнер Джеймс Бассон на улице Большая Дмитровка в камерном сквере у памятника великой русской балерине Майе Плисецкой создал композицию «Кармен».

В программе фестиваля экскурсии по столичным паркам с рассказом об их истории, мастер-классы по флористике, цветочные базары.

Фестиваль продлится до 9 сентября.