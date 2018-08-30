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Ансамбль из Бурятии представил республику на фестивалях Европы

Культура

В фестивалях приняли участие национальные коллективы из 11 стран

Улан-Удэ, 30 августа 2018, 11:20 — REGNUM  Культуру и традиции забайкальских старообрядцев и казаков представили руководители бурятского ансамбля «Раздолье» вместе со студентами Бурятской государственной сельскохозяйственной академии (БГСХА) на фестивалях в Португалии и Испании, сообщила пресс-служба академии.

«Очень много зрителей подходили к нам после концертов, просили сфотографироваться, расспрашивали о нас и о нашей родной Бурятии!» — поделились впечатлениями участники творческого коллектива.

Сообщается, что фестивали проходили в странах Юго-Западной Европы с 11 июля по 7 августа. В них приняли участие делегации из Аргентины, Африки, Бразилии, Германии, Канады, Колумбии, Таити, Японии, России, Белоруссии и Украины. Благодаря мероприятию его участники познакомили зрителей с богатым культурным наследием своего народа.

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