Журналисты выпустили фильм-расследование о деле Кирилла Серебренникова

Москва, , 11:10 — REGNUM В сеть выложили документальный фильм Екатерины Гордеевой и Романа Супера «Как Серебренников потратил 218 миллионов». Видео было опубликовано 29 августа на YouTube-канале «Амурские волны».

Авторы позиционируют свою работу как фильм-расследование. В описании они сообщили зрителям, что в ходе попыток разбора ситуации вокруг дела Серебренникова и «Седьмой студии» посетили все заседания суда. Он также общались с многими экспертами, которые хорошо знакомы с тем, как должны осуществляться работа театра, а также его финансирование.

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Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года Басманный суд Москвы решил оставить Кирилла Серебренникова под домашним арестом ещё на два месяца. Режиссёра обвиняют в хищении 133 млн рублей, которые были выделены Минкультом на реализацию проекта «Платформа».

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