Костюмированное шествие и флешмоб закроют кинофестиваль «Вече»

Великий Новгород, , 10:18 — REGNUM XII Всероссийский фестиваль исторического кино «Вече» в Великом Новгороде закроется костюмированным шествием, в котором предлагают принять участие всем горожанам. Как сообщили ИА REGNUM в оргкомитете фестиваля, шествие пройдёт от киноцентра «Россия» до Новгородской областной филармонии 25 сентября.

Новгородцам предложили выйти на улицу в костюмах исторических персонажей или героев советских фильмов, а на центральной площади города — площади Победы-Софийской — принять участие в манекен-челлендже: флешмобе, во время которого все замирают в определённой позе на несколько минут.

«Затем новгородцы выстроятся в огромный колокол — символ фестиваля», — рассказали в Новгородском областном театрально-концертном агентстве.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, кинофестиваль «Вече» пройдет в Великом Новгороде с 21 по 25 сентября. В конкурсную программу вошли девять отечественных картин. Кроме того, в программе фестиваля — внеконкурсные показы документальных, анимационных картин, мастер-классы, творческие вечера, круглые столы.

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Напомним, фестиваль исторических фильмов «Вече» проводится с 2003 года. Президент фестиваля — народная артистка Российской Федерации Светлана Дружинина.

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