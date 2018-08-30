В Москве и Петербурге пройдёт «Биеннале театрального искусства»

Москва, , 11:08 — REGNUM Три месяца, со 2 сентября по 4 декабря, в Москве и Санкт-Петербурге будет проходить один из самых масштабных культурных форумов года — «Биеннале театрального искусства 2018». По сути, это объединение сразу трех фестивалей — «Видеть музыку», «Уроки режиссуры» и «Большой детский фестиваль».

В программе грандиозного смотра более 60 спектаклей драматических и музыкальных театров, в том числе пять постановок из Франции, Венгрии, Швейцарии, Австрии и Израиля. Как отмечает министр культуры РФ Владимир Мединский, это «создаёт уникальную возможность для столичных любителей театра увидеть объемную картину лучших достижений отечественной сцены».

В рамках фестиваля «Уроки режиссуры» свои работы представят такие маститые режиссёры как Римас Туминас, Валерий Фокин, Кама Гинкас, Юрий Бутусов, Сергей Женовач, Алексей Песегов, Дмитрий Крымов и Роберт Стуруа.