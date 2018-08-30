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30 млрд рублей потратила Москва за 5 лет на реконструкцию театров

Культура

Отремонтированы 75 сценических помещений для 25 театров

30 млрд рублей потратила Москва за 5 лет на реконструкцию театров
Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР
Большой театр

Москва, 30 августа 2018, 10:02 — REGNUM  В реконструкцию и строительство театральных площадок Москвы власти города вложили около 30 млрд рублей. Об этом 29 августа на заседании Совета директоров и художественных руководителей театров и концертных организаций заявил глава столичного Департамента культуры правительства Александр Кибовский.

Уже в 2018 году многие известные труппы, такие как «Современник», «Школа современной пьесы» и многие другие начнут работать в полностью обновленных помещениях. Несомненным достижением следует считать и открытие одного из лучших музыкальных площадок мира — Концертного зала «Зарядье». Кроме того, сейчас рассматривается вопрос о корректировке бюджета по этой статье, скорее всего в сторону увеличения. Так, например, в 2019 году, который будет проходить как Год театра, премия Москвы в этой области будет увеличена с 200 тыс. рублей до 1 млн.

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Культурная хроника
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