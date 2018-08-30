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Дуэйн Джонсон сыграет первого гавайского короля в фильме Роберта Земекиса

Культура

Производством картины займутся кинокомпании Warner Bros. и New Line Cinema

Лос-Анджелес, США, 30 августа 2018, 09:06 — REGNUM  Дуэйн Джонсон сыграет роль Камеамеа I — первого гавайского короля в эпической картине Роберта Земекиса. Об этом 29 августа сообщил журнал The Hollywood Reporter.

https://twitter.com/THR/status/1034838792887316480

Производством картины займутся кинокомпании Warner Bros. и New Line Cinema. Над созданием адаптации работал такой известный сценарист как Рэндалл Уоллес («Храброе сердце», «Человек в железной маске»).

Дуэйн Джонсон выступит в качестве продюсера от своей компании Seven Bucks Productions. Сообщается, что фильм будет представлять собой масштабный эпос, в основу которого лягут реальные исторические события.

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Напомним, Камеамеа I известен как основатель и первый правитель Королевства Гавайи, государства, существовавшего на Гавайских островах в XIX веке.

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