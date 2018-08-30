Ужасы прошлого, монстры будущего, губительные страсти и счастливая любовь

Москва, , 09:16 — REGNUM «Гоголь. Страшная месть» (16+)

Прошлое не проходит бесследно. Вроде бы нет давно беззаконной шайки ляхов под предводительством жестокого разбойника-колдуна, а все же зло никуда не делось. Охотится по ночам на девушек из Диканьки таинственный и мрачный Черный Всадник, нечисть воет под дверьми и страх забирается в души. Одна надежда на столичного полицейского писаря Николая Гоголя и его местных союзников и помощников. Им придется не только бороться с нечистью, но и вести расследование, ведь, похоже, за всей этой чертовщиной стоят не только адские силы, но и злая человеческая воля.

Третья часть фантастического детективного сериала о приключениях великого русского писателя в мире своих героев, которую создал режиссер Егор Баранов. В роли классика Александр Петров.

«Нас не догонят» (18+)

Что наша жизнь? Игра! Для героев фильма Мари Монж вся жизнь действительно стала азартной игрой. Страсть к игре и страсть друг к другу — всего лишь части одного целого. Случайная встреча, вроде бы простой расчет — и вот уже их двоих затянул опасный омут. Удастся ли им сорвать свой большой куш или игра будет проиграна, а водоворот утащит их в бездну? Но, может быть, короткое и яркое счастье на краю гибели станет для них джекпотом?

«Выжившие» (16+)

Мечтать увидеть конец света и пережить его — очень разные вещи. Джульетт уже давно не тот трудный подросток с романтической жилкой, какой была когда-то. О мирных днях и счастливой любви ей остается только вспоминать. В реальности — постапокалиптическая пустыня, разбитая машина, сломанная нога, ночь — и кишащие вокруг хищные монстры. Эти завладевшие Землей твари не знают жалости, да и люди, пережившие крах человечества, часто не многим лучше. Единственное, что удерживает героиню фильма Матье Тури на краю отчаяния — воспоминания о прошлом счастье. Сможет ли любовь победить смерть?

«Проклятие. Кукла ведьмы» (16+)

Когда некуда идти, поселишься и в доме с дурной славой. Когда-то давно отсюда увели на казнь ведьму, но она не захотела умирать. Теперь дом, где она жила, проклят, и матери с дочерью придется сполна испытать проклятие на себе. Зло заключено в ужасной кукле, которую нашла девочка — прежде чем загадочно исчезнуть. Матери приходится в одиночку бороться за спасение своей дочери — и своего рассудка и жизни заодно.

«Ужастик» режиссера и сценариста Лоуренса Фаулера — его дебют в полнометражном кино. Удалось ли дебютанту превзойти, например, создателей «Чаки» — решать зрителям.

«Из Неаполя с любовью»

Веселая и человечная комедия режиссера Джанлуки Ансанелли рассказывает о мальчике Чиро, у которого, похоже, рано начинается переходный возраст. А может быть, проблема в том, что у Чиро слишком много любящих и заботливых родственников, но нет отца? А тут он еще, вдобавок, впервые и безнадежно влюбился. Родственники считают, что перестать чудить мальчику поможет психолог, а психолог считает, что они с Чиро вполне могут помочь друг другу. Ведь психологи тоже влюбляются, и по стечению обстоятельств доктор Томмазо влюблен именно в маму Чиро — и тоже без особой надежды… Вдруг да маленький мужской заговор позволит совершить невозможное?

«Как женить холостяка» (18+)

Случайности не случайны! Если двое совершенно чужих друг другу людей постоянно оказываются вместе, значит, это кому-нибудь нужно. Закоренелого холостяка Фрэнка, привыкшего резать правду-матку, и зрелую красавицу Линдси с непростым характером пригласили на одну свадьбу. Торжество их не радует, от общества друг друга они не в восторге, но им приходится волей-неволей находить общий язык, проходя порой через нешуточные испытания. Похоже, еще одна свадьба попросту неизбежна.

В комедии Виктора Левина главные роли исполняют звезды — Киану Ривз и Вайнона Райдер

Читайте ранее в этом сюжете: Повадки хищников, вред загулов, таинственные заведения, драконы и тачки