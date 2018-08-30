Премьеру второй части «Лучшего стрелка» отложили на год

Лос-Анджелес, США, , 08:53 — REGNUM Кинокомпания Paramount решила почти на год отложить премьеру второй части фильма «Лучший стрелок», главную роль в котором исполнит Том Круз. Об этом 29 августа сообщил журнал The Hollywood Reporter.

https://twitter.com/THR/status/1035023817092067328

Таким образом, картина режиссёра Джозефа Косински попадёт в кинотеатры не 12 июля 2019 года, как было запланировано, а 26 июня 2020 года. Кроме того, стало известно, что премьера второй части фильма ужасов Джона Красински «Тихое место» пройдёт 15 мая 2020 года.

Читайте также: Правительство России утвердило изменения в уставе Фонда кино

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, актёрский состав «Лучшего стрелка — 2» пополнился новыми именами. В проекте примут участие звезда «Мира Дикого запада» Эд Харрис, Джон Хэмм («Малыш на драйве»), а также молодой актёр Льюис Пулман («Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»).

Читайте ранее в этом сюжете: В фильме «Лучший стрелок 2» снимется звезда сериала «Мир Дикого запада»