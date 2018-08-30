Правительство России утвердило изменения в уставе Фонда кино

Москва, , 08:45 — REGNUM В новую редакцию устава Фонда кино внесены организационные изменения. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте правительства России.

В новой версии устава Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино) предусмотрено введение специальной структуры — совета фонда. Данный совет будет принимать участие в управлении организацией. Кроме того, постановлением ограничивается срок полномочий руководителей Фонда кино.

«В соответствии с новым уставом органами управления Фонда кино являются попечительский совет Фонда (высший надзорный орган), совет Фонда (высший коллегиальный орган), исполнительный директор Фонда (единоличный исполнительный орган)», — гласит текст документа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минкульт РФ направил председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву предложения, касающиеся изменения устава Фонда кино. Правки должны были касаться механизма утверждения главы фонда, а также затронуть механизм по контролю расходования средств госбюджета.

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