Украина выдвинула на «Оскар» фильм «Донбасс» Сергея Лозницы

Лос-Анджелес, США, , 08:12 — REGNUM Украина выдвинула фильм «Донбасс» Сергея Лозницы на премию «Оскар». Картина будет участвовать в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом 29 августа сообщил журнал The Hollywood Reporter.

https://twitter.com/THR/status/1034766891116625920

Лента украинского режиссёра представляет собой трагикомедию, события которой происходят на фоне военного конфликта в Донбассе. Как заявляли её создатели, фильм выполнен в стиле фейковых новостей, в основу которых легли документальные видеоматериалы из YouTube.

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Напомним, премьера фильма Сергея Лозницы прошла в мае 2018 года на Каннском кинофестивале в рамках программы «Особый взгляд». В реализации этого проекта участвовали граждане Германии, Украины, Франции, Румынии, а также подданные Нидерландов.

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