В Ташкенте открыли бюст белорусскому писателю Якубу Коласу

Ташкент, , 16:44 — REGNUM В Ташкенте на пересечении улиц Шахрисабз и Тараса Шевченко открыли бюст белорусскому, советскому писателю Якубу Коласу, сообщили 28 августа в пресс-службе министерства культуры Узбекистана.

В ближайшее время улица Яккачинор будет переименована в честь белорусского писателя. Торжественное мероприятие было организовано союзом писателей Узбекистана. В ходе открытия бюста выступающие отмечали необходимость развития сотрудничества между странами в области литературы.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа посол Узбекистана в Белоруссии Насирджан Юсупов заявил, что бюст Якубу Коласу будет открыт во время визита президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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