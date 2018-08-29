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В Ташкенте открыли бюст белорусскому писателю Якубу Коласу

Культура

В Ташкенте планируется также переименовать одну из улиц

Ташкент, 29 августа 2018, 16:44 — REGNUM  В Ташкенте на пересечении улиц Шахрисабз и Тараса Шевченко открыли бюст белорусскому, советскому писателю Якубу Коласу, сообщили 28 августа в пресс-службе министерства культуры Узбекистана.

В ближайшее время улица Яккачинор будет переименована в честь белорусского писателя. Торжественное мероприятие было организовано союзом писателей Узбекистана. В ходе открытия бюста выступающие отмечали необходимость развития сотрудничества между странами в области литературы.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа посол Узбекистана в Белоруссии Насирджан Юсупов заявил, что бюст Якубу Коласу будет открыт во время визита президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ташкенте откроют памятник писателю Якубу Коласу

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Внешняя политика Узбекистана
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