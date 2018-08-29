В Омске проходит выставка «От Левитана до Кандинского»

Омск, , 13:36 — REGNUM В Омском музее изобразительных искусств имени М.А. Врубеля проходит выставка «От Левитана до Кандинского». Экспозиция представляет этюды русских живописцев второй половины XIX — начала XX века из собрания музея. Среди 60 этюдов работы таких прославленных мастеров как И. Шишкин, И. Левитан, В. Поленов, В. Суриков, А. Явленский, К. Юон, С. Жуковский, В. Кандинский.

Этюд как жанр зачастую служил как вспомогательный материал к большой картине. В его задачу входило «схватить» цвет, перспективу, композицию и даже настроение от работы на пленэре. Но у настоящих мастеров небольшие по размеру этюды становились подлинными произведениями искусства.

«География» выставки необыкновенна широка: здесь и милые сердцу сельские виды России, городские зарисовки, дачные наброски, здесь и большая коллекция впечатлений художников от поездок в Египет, Турцию, Германию, Францию и другие страны.