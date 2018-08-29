Объявлен сбор средств на реставрацию памятника Минину и Пожарскому в Москве

Москва, , 13:35 — REGNUM Государственный исторический музей при поддержке Российского исторического общества объявил всероссийскую акцию по сбору средств на реставрацию памятника гражданину Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому. В 2016 года скульптурный монумент был официально передан в ведение Государственного исторического музея. Специалисты после тщательного обследования пришли к единому мнению о необходимости безотлагательной реставрации. Ориентировочная стоимость работ составляет 46 млн рублей. Предполагается, что монумент вскоре будет демонтирован и перевезен в мастерские.

Первый скульптурный монумент Москвы был установлен на Красной площади 200 лет назад в честь победы русских ополченцев над иностранными интервентами в 1612 году. Как известно, памятник создавался на народные пожертвования. Работа над ним не прекращалась даже во время Отечественной войны 1812 года. 20 февраля 1818 года в торжественной обстановке император Александр I открыл памятник Минину и Пожарскому на Красной площади. Летом 1931 года монумент, мешавший проведению демонстраций и парадов, был передвинут со своего исторического места, напротив Верхних торговых рядов, к фасаду Покровского собора.

Директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин в своем обращении подчеркнул: «Мы обращаемся к социально-ответственным организациям и всем неравнодушным гражданам нашей страны с просьбой о поддержке проекта реставрации поистине народного памятника».