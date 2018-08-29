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В Москве проходит фотовыставка космонавта Сергея Крикалева

Культура

Как выглядит столица из космоса, можно посмотреть на Страстном бульваре

Москва, 29 августа 2018, 11:55 — REGNUM  На Страстном бульваре в Москве проходит выставка фоторабот космонавта Сергея Крикалева. Свое 60-летие человек, совершивший шесть космических полетов, проведший в невесомости 803 дня, решил отметить персональной выставкой своих фотографий не в стенах музея или зала, а прямо в центре столицы на Страстном бульваре. Москвичи могут посмотреть не только как выглядит любимый город из космоса, но и окинуть «далеким взглядом» ледники Патагонии или вулкан в Папуа, равнины, горы, моря, города в самых разных уголках земного шара.

Сергей Константинович Крикалев — советский и российский космонавт, пробывший в космосе 803 дня. Имеет шесть полётов и восемь выходов в открытый космос. Удостоен званий Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации.

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Культурная хроника
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