В Московской области пройдёт военно-исторический фестиваль «День Бородина»

Можайск, Московская область, , 11:18 — REGNUM 1−8 сентября 2018 года в Музее-заповеднике «Бородинское поле» в Можайском районе Московской области пройдет Международный военно-исторический фестиваль, посвященный 206-й годовщине Бородинского сражения. В масштабной реконструкции событий генерального сражения Отечественной войны 1812 года примут участие тысяча любителей истории из 80 городов России, а также члены клубов военной реконструкции из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Основные мероприятия намечены по традиции на первое воскресенье сентября (2 сентября). Именно в это день у деревни Шевардино у бывшего командного пункта Наполеона пройдут торжественное построение клубов военно-исторической реконструкции, возложение цветов к памятнику «Мертвым Великой армии». На месте батареи Раевского у главного монумента русским воинам — Героям Бородина —состоится поминовение павших воинов (лития); построение участников, отдание воинских почестей. А днем на плац-театре у села Бородино и произойдет жестокое сражение русских и французских частей с пушечными залпами, рукопашным боем, кавалерийскими атаками и пиротехническими эффектами.

На территории Музея-заповедника «Бородинское поле» будут работать интерактивные площадки. Гости праздника смогут посетить биваки, в которых воспроизведена походная жизнь двух армий.

Фестиваль «День Бородина» проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Российского военно-исторического общества и Международной военно-исторической ассоциации.