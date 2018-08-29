В Нижнем Новгороде пройдёт фестиваль народных промыслов «Секреты мастеров»

Нижний Новгород, , 08:27 — REGNUM 1−2 сентября в Нижнем Новгороде пройдёт Международный фестиваль народных художественных промыслов «Секреты мастеров». В 2018 году в нем примут участие около 140 представителей декоративно-прикладного искусства из 16 регионов, а также Белоруссии, Венгрии, Германии, Китая, Молдавии, Сербии, Словакии, Чехии и Южной Кореи. Об этом сообщается в релизе пресс-службы администрации города.

По традиции в первый день фестиваля состоится веселое карнавальное шествие «Река Нижнего». К новгородским артистам — клоунам, мимам, танцорам, жонглерам и любителям цирковых жанров присоединятся актеры петербургского театра «Небесная карусель».

Главное действие развернётся на Нижневолжской набережной — здесь будет разбита одна из крупнейших в Европе площадок по презентации и продаже изделий народных художественных промыслов. Кроме ярмарки здесь будут проходить мастер-классы, выступления музыкальных и танцевальных коллективов, будут проводиться народные игры и забавы.

Нижегородская область славится многими старинными художественными ремеслами. Всего их насчитывается 22. Среди сохранившихся исстари и развивающихся сегодня такие популярные, как варнавинская резьба по кости, казаковская филигрань, городецкая роспись, балахнинское кружевоплетение и другие.