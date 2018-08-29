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Китайский «Посевной дозор» будет следить урожаем в странах «Пояса и пути»

Культура

Платформа основана на спутниках наблюдения и наземных станциях, которые позволяют независимо оценивать рост зерна, а также урожайность и сопутствующую информацию

Пекин, 29 августа 2018, 07:47 — REGNUM  Китайская платформа для удаленного сельскохозяйственного мониторинга начала предоставлять услуги в 147 странах и регионах мира, сообщает 28 августа агентство Синьхуа.

Платформа под названием CropWatch (англ. «Посевной дозор») была запущена в 1998 году. Она базируется на спутниках наблюдения и наземных станциях, которые позволяют независимо оценивать рост зерна, а также урожайность и сопутствующую информацию как на глобальном, так и государственном уровне. Платформа была создана Институтом аэрокосмических информационных исследований при Китайской академии наук.

Отметим, что Китай запустил программу «Цифрового пояса и пути» при указанном выше институте. Целью программы является внедрить использование платформы мониторинга в странах «Нового шелкового пути».

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«Новый шелковый путь»
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