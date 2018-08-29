Китай делится своими достижениями на поприще культурной глобализации

Пекин, , 02:17 — REGNUM Об успехах Китая в области сотрудничества со странами и регионами, присоединившимся к инициативе «Нового шелкового пути» в сфере культуры и образования сообщает 28 августа агентство Синьхуа.

С 2013 года Китай подписал 76 двусторонних соглашений о сотрудничестве в области культуры и туризма со странами «Нового Шелкового пути», а также заключил ряд двусторонних и многосторонних соглашений в области механизмов развития культуры и туризма со странами АСЕАН, странами Центральной и Восточной Европы, Монголией и Россией.

С 2014 года при Министерстве культуры и туризма КНР начала действовать программа обучения юных китаеведов, через которую прошли 360 синологов из 95 стран мира. Китай создал 16 культурных центров в странах «Нового шелкового пути», которые провели более 1,6 тыс. мероприятий.

Китай также заключил договоры о совместном производстве фильмов с 21 странами и регионами «Нового шелкового пути». Множество проектов уже было осуществлено, включая совместный с Индией фильм «Кунг-фу Йога» 2017 года (в российском прокате известен, как «Доспехи бога: В поисках сокровищ»), совместный с США фильм «Рожденный в Китае» 2017 года, а также китайско-чешский анимационный проект «Кротик и Панда» 2016 года.

Напомним, что инициатива «Нового шелкового пути» представляет собой концепцию сухопутной и морской транспортной системы, создаваемой Китаем при участии целого ряда стран и регионов. Основной задачей является упрощение логистики и ускорение транспортировки товаров и ресурсов в рамках глобализирующейся экономики. Однако, помимо глобализации экономической, Китай использует инициативу и как инструмент глобализации культурной при доминирующей роли Поднебесной.

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