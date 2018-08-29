Мраморный фонтан в «Царском Селе» открылся после реставрации

Санкт-Петербург, , 02:03 — REGNUM В государственном музее-заповеднике «Царское Село» впервые за последние 30 лет заработал Мраморный фонтан, сообщает «Петербургский дневник».

Как отметила директор «Царского Села» Ольга Таратынова, работами по реставрации фонтана занималась Царскосельская янтарная мастерская. Отмечается, что была проведена гидроизоляция чаши, отреставрированы элементы из каррарского мрамора, а также заделаны сколы на фонтане. Воду в фонтан будут подавать по принципу замкнутого цикла в целях экономии средств.

Мраморный фонтан был сооружен в 1866 году по проекту Александра Видова и Грациозо Ботта. Он является единственным большим фонтаном на территории государственного музея-заповедника.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа во время посещения Псковского Крома глава Минкульта РФ Владимир Мединский заявил, что его министерство готово оказать помощь в реставрации стен Псковского кремля. Отмечается, что полномасштабных работ по реставрации стен не проводилось с 1980-х годов.

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