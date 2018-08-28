Малый театр открывает 263-й сезон

Москва, , 20:46 — REGNUM Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин на сборе труппы перед очередным, 263-м сезоном рассказал о планах театра в 2018—2019 год. Предполагается, что зрители увидят в ближайший год спектакль «Дальше тишина» по пьесе американского драматурга Вины Дельмар, драму Герхарта Гауптмана «Перед заходом солнца» в постановке Владимира Бейлиса, комедию «Красавец-мужчина» по пьесе Александра Островского в прочтении Василия Федорова и драму Святослава Рыбаса «Царь. Государственный переворот» Елены Олениной.

По традиции сезон откроется 2 сентября знаменитым спектаклем «Горе от ума» Сергея Женовача.

На гастроли театр отправится в Ригу, Иваново, Кинешму, Казань и Йошкар-Олу.