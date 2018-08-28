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Малый театр открывает 263-й сезон

Культура

В планах прославленной труппы четыре премьеры

Малый театр открывает 263-й сезон
Малый театр, Москва Константин Ерёмин © ИА Красная Весна

Москва, 28 августа 2018, 20:46 — REGNUM  Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин на сборе труппы перед очередным, 263-м сезоном рассказал о планах театра в 2018—2019 год. Предполагается, что зрители увидят в ближайший год спектакль «Дальше тишина» по пьесе американского драматурга Вины Дельмар, драму Герхарта Гауптмана «Перед заходом солнца» в постановке Владимира Бейлиса, комедию «Красавец-мужчина» по пьесе Александра Островского в прочтении Василия Федорова и драму Святослава Рыбаса «Царь. Государственный переворот» Елены Олениной.

По традиции сезон откроется 2 сентября знаменитым спектаклем «Горе от ума» Сергея Женовача.

На гастроли театр отправится в Ригу, Иваново, Кинешму, Казань и Йошкар-Олу.

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Культурная хроника
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