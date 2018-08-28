Вторник, 28 Августа 2018 года
19:35:20 МСК

Фестиваль «Самотлорские ночи» получил гран-при конкурса событийного туризма

Культура

В конкурсе приняло участие 158 проектов из 46 регионов России

Петрозаводск, 28 августа 2018, 19:17 — REGNUM  Гран-при V Всероссийский конкурса в области событийного туризма получил фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи», который уже 40 лет проходит в Нижневартовске. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства культуры РФ. Результаты были озвучены в Петрозаводске на закрытии VI Всероссийской выставки событийного туризма Russia Event Expo.

Победителями в разных номинациях стали в том числе Международный зимний фестиваль «Гиперборея» в Петрозаводске, фестиваль первобытной культуры в Беломорье, фестиваль традиционного судостроения и судоходства «Кижская регата» (Республика Карелия), фестиваль вина и гастрономии «#НОЯБРЬФЕСТ» (Республика Крым), военно-исторический фестиваль «Турнир святого Олафа» (Ленинградская область) и другие.

Всего в конкурсе приняло участие 158 проектов из 46 регионов России.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить