Тамбовский губернатор положительно оценил строительство школы в Рассказово

Тамбов, , 17:52 — REGNUM Губернатор Александр Никитин проводит инспекционную поездку по строящимся социальным объектам региона. Он положительно оценил строительство нового объекта — школы в райцентре Рассказово, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Глава региона поблагодарил подрядчиков за выполненные работы, отметив, что для данного этапа это очень хорошее качество. Всех ответственных лиц он попросил и дальше трудиться в том же темпе.

В течение последних 30 лет в Рассказово не строили новых школ, поэтому появление данного учебного заведения — событие для города особое. Трехэтажное здание новой школы на 900 мест возводится в микрорайоне «Арженка». Учебное заведение получило название «Школа — Центр современных индустриальных технологий». Оно состоит из четырех модулей, в каждом из которых будут располагаться профильные центры.

Строительство школы началось в 2017 году. На эти цели выделено 845,5 млн рублей: 415 млн рублей — средства федерального бюджета, 430,5 млн рублей направлено из бюджета Тамбовской области.

На данный момент здание школы построено. Она получилась современной, просторной, многофункциональной. Сейчас ведутся работы по устройству водоотвода и ограждению кровли, устройству наружных сетей канализации и водоотведения. Завершаются отделочные работы. С опережением графика в кабинетах на верхнем этаже начали монтировать обучающее оборудование. Поскольку город Рассказово известен своими текстильным и ткацким производствами, начиная со средних классов здесь будет проводиться профильное обучение школьников. Мальчиков будут учить работе на станках по металло‑ и деревообработке. Девочки будут шить, вязать, изучать историю моды и дизайн. Соответственно, оснащению будущей школы уделяется большое внимание. Как отметил заместитель начальника управления образования и науки области Сергей Сусоров, на установку современного учебно-лабораторного, компьютерного оборудования и школьной мебели понадобится около двух месяцев.

Ожидается, что в тестовом режиме школа начнет работу со второй четверти нового учебного года. А в конце декабря, по графику, состоится и официальное открытие нового учебного заведения.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Тамбовской области к 2025 году запланировано построить около 30 новых современных школ. Именно такую амбициозную задачу ставят перед собой региональные власти. Новые учебные места, отвечающие всем современным требованиям, создаются в рамках соответствующей региональной программы. В 2017 году уже открылся уникальный образовательный комплекс «Школа Сколково — Тамбов», рассчитанный на 2425 учащихся.