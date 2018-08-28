При раскопках в Нижегородском кремле обнаружено кладбище XVII века

Нижний Новгород, , 17:36 — REGNUM При проведении раскопа в Нижегородском кремле археологи обнаружили более 130 погребений. Работы проводятся по просьбе Нижегородской епархии на месте взорванного в 1928 году храма Симеона Столпника, сообщил научный сотрудник института археологии Российской академии наук, кандидат исторических наук Николай Грибов.

По его словам, вместе с уцелевшей северной стеной и фундаментом храма, ученые обнаружили некрополь XVII века, передает НИА «Нижний Новгород».

«До 1715 года здесь был деревянный храм, потом он сгорел, но вокруг храма хоронили людей. На этом месте выстроили каменную церковь, она становится приходской, а затем — памятником архитектуры. К середине 20-х годов XX века ее вычеркивают из списка памятников», — рассказал Грибов. После взрыва храм простоял в полуразрушенном виде до 60−70-х годов прошлого века, затем территорию разравняли и положили асфальт.

Грибов уточнил, что некрополь насчитывает более 130 погребений. В основном, предположил ученый, здесь захоронены монахи и состоятельные благодетели храма. Также много детских погребений, что связано с высоким уровнем детской смертности. В настоящее время специалисты вскрывают пятый ярус погребений.

«Нереальные масштабы. Есть даже следы XIV века», — добавил Грибов.

Площадь старого храма достигала 700 кв метров, из-за новых находок территория раскопок постоянно расширяется. Исследования останков будут проводить ученые из Москвы и Санкт-Петербурга. После оценки пола, возраста, перенесенных болезней и степени изношенности суставов останки планируется перезахоронить на Высоковском кладбище.

Кроме того, в ходе раскопок была обнаружена масса фрагментов храма и артефактов. По предварительным данным, в дальнейшем найденные предметы будут отправлены в фонды музея-заповедника усадьбы Рукавишниковых.

Раскопки на месте храма Симеона Столпника продолжатся до конца октября.

ИА REGNUM напоминает, в 1997 году на месте бывшей гостиницы «Москва» в ходе проведения работ по строительству нового отеля были обнаружены развалины церкви и захоронения XV—XVII веков. По требованию Нижегородской епархии строительство было приостановлено почти на 10 лет. Новый пятизвездочный отель Sheraton открылся на месте бывшей «Москвы» в сентябре 2017 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, летом прошлого года администрация Нижнего Новгорода разрешила епархии подготовить документацию для внесения изменений в планировку территории Нижегородского кремля.

Ранее неоднократно обсуждалась возможность восстановления в Кремле храмов, уничтоженных после 1917 года. В частности, рассматривалась возможность воссоздания колокольни Спасо-Преображенского кафедрального собора, церкви Симеона Столпника и Никольской домовой церкви.