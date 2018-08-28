В Истре пройдёт выставка «Художники Подмосковья»

Истра, Московская область, , 17:22 — REGNUM 6 сентября в Музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» (Истра) в Московской области состоится открытие выставки «Художники Подмосковья».

Значимость этой экспозиции подтверждается составом участников: среди них народный художник России, председатель правления Союза художников России Андрей Ковальчук, народный художник России Салават Щербаков, народный художник России, президент Международной академии культуры и искусства Петр Стронский и другие известнейшие мастера России — всего около 150.

Художники Подмосковья, а все они проживают на этой территории, представили более 300 картин, графических листов, скульптур, предметов декоративно-прикладного и церковного искусства.