В Великом Новгороде пройдёт фестиваль исторического кино «Вече»

Великий Новгород, , 16:40 — REGNUM С 21 по 25 сентября в Великом Новгороде будет проходить XII фестиваль исторического кино «Вече». Оргкомитет объявил фильмы, которые войдут в конкурсную программу.

Жюри под председательством известного режиссера Владимира Хотиненко предстоит определить победителей в пяти номинациях «лучший» — фильм, сценарий, режиссер, актер, оператор. За награды поборются «Скиф» Рустама Мосафира, «Рубеж» Дмитрия Тюрина, «Первые» Дмитрия Суворова, «Непрощенный» Сарика Андреасяна,"Собибор» Константина Хабенского, «Прощаться не будем» Павла Дроздова, «Война Анны» Алексея Федорченко и другие работы: список пока открыт.

Кроме Новгорода показы пройдут и в других городах области — Валдай, Чудово, Старая Русса, Малая Вишера и Крестцы.

Неизменный президент фестиваля исторического кино «Вече» — знаменитый российский режиссер Светлана Дружинина.