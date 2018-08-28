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Киностудия «Ленфильм» запустила в производство 4 проекта

Культура

Сатирическая лента и патриотическая картина, приключенческий фильм и военная драма – таков диапазон жанров новых работ «Ленфильма»

Киностудия «Ленфильм» запустила в производство 4 проекта
Цитата из х/ф «Андерграунд». Реж. Эмир Кустурица. 1995. Союзная Республика Югославия
Кинопробы

Санкт-Петербург, 28 августа 2018, 15:28 — REGNUM  Петербургская киностудия «Ленфильм» объявила о планах работы на ближайшее время: сегодня к производству готовится четыре проекта. Подробно о них сообщил на брифинге генеральный директор Эдуард Пичугин.

Это комедийная лента «Этаж» с участием Сергея Шнурова, Михаила Боярского и других звезд, военно-патриотическая картина «Запах фиалки» о поездке молодого столичного оператора в Сирию — неожиданно сценаристом здесь выступил Иван Охлобыстин, «Оборванный дуэт» о судьбе оперного певца в ГУЛАГе. К 80-летию битвы при Халхин-Голе (2019) выйдет фильм «Халхин-Гол».

Также в работе сразу два проекта Алексея Германа — младшего: художественная картина «Воздух» (совместно с Первым каналом и Фондом кино) о летчице во время Великой Отечественной войны и двухсерийный документальный фильм «Театральный Петербург».

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Культурная хроника
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