Киностудия «Ленфильм» запустила в производство 4 проекта

Санкт-Петербург, , 15:28 — REGNUM Петербургская киностудия «Ленфильм» объявила о планах работы на ближайшее время: сегодня к производству готовится четыре проекта. Подробно о них сообщил на брифинге генеральный директор Эдуард Пичугин.

Это комедийная лента «Этаж» с участием Сергея Шнурова, Михаила Боярского и других звезд, военно-патриотическая картина «Запах фиалки» о поездке молодого столичного оператора в Сирию — неожиданно сценаристом здесь выступил Иван Охлобыстин, «Оборванный дуэт» о судьбе оперного певца в ГУЛАГе. К 80-летию битвы при Халхин-Голе (2019) выйдет фильм «Халхин-Гол».

Также в работе сразу два проекта Алексея Германа — младшего: художественная картина «Воздух» (совместно с Первым каналом и Фондом кино) о летчице во время Великой Отечественной войны и двухсерийный документальный фильм «Театральный Петербург».