«Яндекс.Видео» могут заблокировать за пиратский контент

Москва, , 13:59 — REGNUM В том случае, если администрация «Яндекс.Видео» не удалит ссылки на пиратский контент, принадлежащий компании «Газпром-медиа», сервис может быть заблокирован. Об этом сообщили 28 августа в Роскомнадзоре.

По словам замглавы ведомства Вадима Субботина, ссылки на нелегальный видеоконтент должны исчезнуть из выдачи сервиса в течение трех суток — до вечера 30 августа. Ранее сообщалось, что 24 августа Мосгорсуд своим решением обязал «Яндекс.Видео» убрать из списка выдачи ссылки на пиратские копии шоу и сериалов, принадлежащих «Газпром-медиа».

Добавим, 27 августа Роскомнадзор направил «Яндексу» уведомление о необходимости закрыть доступ к указанному нелицензионному контенту.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа на территории России вновь заработала веб-версия Telegram, однако в Роскомнадзоре информацию о разблокировке мессенджера опровергли.

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