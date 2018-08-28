Власти Перми поддержали присвоение Курентзису звания Почетного гражданина

Пермь, , 13:52 — REGNUM Депутаты пермской городской думы поддержали присуждение художественному руководителю Пермского театра оперы и балета Теодору Курентзису звания Почетного гражданина Пермского края, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вместе с маэстро рассматривался вопрос о поддержке других кандидатур: главного дирижера Пермского губернского оркестра Евгения Тверетинова и ректора медицинского университета Ирины Корюкиной.

Если их кандидатуры не вызвали вопросов у депутатов, то по поводу греческого дирижера возникли некоторые нарекания. Так, депутат от КПРФ Геннадий Сторожев выдвинул в сторону Курентзиса серьезные претензии.

«Я буду голосовать против. К Курентзису как художественному руководителю нашего замечательного оперного театра можно предъявить значительные претензии. Прежде всего по линии разрушения оперного репертуара. Очень хорошо видно, что многие названия или ушли из репертуара, или исполняются очень редко. Это касается европейской классики, Гуно, Верди, Бизе. Это касается и русской классики: Чайковского, Бородина, Мусоргского, Даргомыжского», — подчеркнул депутат.

Напомним, Теодор Курентзис работает в Перми с 2011 года, с тех пор в его отношении не раз выдвигались претензии, связанные с тем, что маэстро предпочитает гастрольную деятельность деятельности, направленной на развитие культуры Пермского края. Тем не менее ему предлагается присвоить звание Почетного жителя Пермского края.

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