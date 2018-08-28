Канал HBO приобрёл права на продолжение российской комедии «Про любовь»

Москва, , 13:29 — REGNUM Офис телеканала HBO в ЕС выкупил права на фильм «Про любовь. Только для взрослых» российского режиссёра Анны Меликян. Об этом 28 августа сообщил портал «Бюллетень кинопрокатчика».

Как пояснил журналистам представитель компании Russian World Vision, которая занимается реализацией прав на киноальманах за рубежом, фильм будет показываться в сетях стран Центральной и Восточной Европы. Возможно, он выйдет в эфир уже в сентябре 2018 года.

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Напомним, лента «Про любовь» вышла на большие экраны в 2015 году. В картине показано множество разных историй, персонажи попадают в различные ситуации, пытаясь ответить на вопрос о том, что такое любовь.

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