Ушел из жизни актёр сериала «Убойная сила» Томас Креэн

Москва, , 12:50 — REGNUM Актёр Тоомас Креэн, которого российские зрители знают по сериалам «Убойная сила» и «Исаев», скончался 26 августа 2018 года в возрасте 59 лет. Об этом 27 августа сообщил сайт «Пятого канала».

На данный момент причина смерти актёра не сообщается. Креэн родился в Эстонии, в 1959 году. Он выпустился из Таллинской государственной консерватории в 1982 году, там он обучался на актёрском факультете.

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Кроме «Убойной силы» и «Исаева» актёр снялся в нескольких эстонских фильмах. Длительное время Креэн работал в Эстонском государственном кукольном театре.

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