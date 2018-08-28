Бэтмен и алкоголизм: Бен Аффлек может лишиться роли из-за размера страховки

Лос-Анджелес, США, , 11:51 — REGNUM Бен Аффлек может лишиться роли Бэтмена в будущих фильмах кинокомпании Warner Bros. и студии DC из-за проблемы алкоголизма и крайне дорогостоящей страховки. Об этом 28 августа сообщил портал Comicbook.

https://twitter.com/ComicBook/status/1034347355116457984

Согласно информации, опубликованной в СМИ, Аффлек по настоянию жены (Дженнифер Гарнер) вновь отправился проходить курс реабилитации. Это произошло после того, как в сети появились фотографии, на которых актёр был запечатлён с коробкой, содержащей пиво и другие алкогольные напитки. Согласно сообщениям инсайдеров, Аффлек недавно «сорвался» и вновь начал употреблять алкоголь.

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По мнению экспертов от страхования, студия, скорее всего, вынуждена будет взять на роль Бэтмена другого актёра, поскольку при таких обстоятельствах стоимость затрат на страховку может «вырасти до небес» и стать сравнимой с бюджетами некоторых фильмов.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило, что новый сольный фильм о Бэтмене будет снимать режиссёр Мэтт Ривз. Он же напишет сценарий для будущей картины. Кинематографист рассказал журналистам и поклонникам, что в новом фильме будет показана очень личная история героя.

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