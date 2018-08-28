Станут ли старые записи Ноэля Галлахера из Oasis новым альбомом?

Лондон, , 11:08 — REGNUM Основатель и гитарист легендарной рок-группы Oasis Ноэль Галлахер не раз признавался, что многие песни его группы звучат, как записи людей, излишне увлечённых кокаином. И, действительно, в случае основателей бритпопа порочная троица «sex, drugs&rock-n-roll» — не просто эффектный лозунг. Так что неудивительно, что после десятка лет Галлахер обнаружил ранее неопубликованные аудиозаписи в комоде из-под носков. Чему музыкант очень удивился. Он был уверен, что уничтожил их ранее.

Однако пока Галлахер не спешит выпускать новые старые записи, хоть, по его словам, «треки вроде Shoot a Hole Into the Sun звучат чертовски круто». А было бы неплохо ознакомиться с этими работами, учитывая, как давно мы не слышали легендарных Oasis, распавшихся в 2009 году после того, как Ноэль Галлахер заявил, что никогда не будет выступать на одной сцене со своим братом Лиамом, вокалистом группы.

Сам Ноэль альбомы выпускает регулярно. Его последняя работа Who Built the Moon? увидела свет в 2017 году. Оставшиеся же участники Oasis до 2013 года работали под названием Beady Eye, но особого успеха не снискали. Без Ноэля, писавшего большую часть песен, им, правда, было непросто.

Увидим ли мы возрождённый Oasis, учитывая, что последние годы есть мода на реюнионы? Когда-нибудь, определённо. Пока же Ноэль так говорит о возрождении Oasis: «Я бы заплатил, чтобы посмотреть на то, как они справятся без меня. Я думаю, это было бы офигенно интересно. Мы могли бы пустить слух, что я собираюсь реформировать группу без Лиама и буду использовать голограмму, как с Тупаком на фестивале Coachella. Ну, а если серьезно, я не собираюсь им мешать. Это обещает быть офигенно забавно. Я спокойно к этому отношусь».

И всё-таки — кокаин.