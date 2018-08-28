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Пермский «Театр у Моста» ищет кота на главную роль

Культура

Кот по кличке Малыш Томас, по сути, является главным действующим персонажем произведения: его исчезновение приводит к невероятным событиям

Пермский «Театр у Моста» ищет кота на главную роль
Иллюстрация: Umosta.perm.ru
Театр у Моста

Пермь, 28 августа 2018, 10:54 — REGNUM  Пермский театр «У Моста» проводит кастинг на роль кота для спектакля по пьесе известного ирландского драматурга Мартина Макдонаха «Лейтенант с Инишмора», сообщает 28 августа корреспондент ИА REGNUM.

Кот по кличке Малыш Томас, по сути, является главным действующим персонажем произведения, его исчезновение приводит к невероятным событиям.

Главное требование к артисту, подчеркивают в театре, — это покладистость: кот должен выйти на сцену и попробовать корм из рук одного из артистов, исполняющего роль ирландского террориста Падрайка.

Спектакль будет показан 8 и 9 сентября в преддверии Третьего международного фестиваля Мартина Макдонаха, который состоится в Перми в первых числах октября.

Напомним, Пермский театр «У Моста» является первооткрывателем для России крупнейшего современного драматурга Мартина Макдонаха. Впервые в стране здесь была поставлена его пьеса «Сиротливый запад». С тех пор Макдонах приобрел огромную популярность в России, спектакли по его произведениям были поставлены здесь более сотни раз.

Читайте ранее в этом сюжете: Пермский театр «У Моста» откроет 31-й сезон постановкой Мартина Макдонаха

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Общественная жизнь Пермского края
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