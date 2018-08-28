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Стала известна точная дата концерта рэпера Басты на «Ростов-Арене»

Культура

Выступление пришлось перенести из-за матча между «Ростовом» и «Уфой»

Ростов-на-Дону, 28 августа 2018, 10:27 — REGNUM  Концерт рэпера Василия Вакуленко, известного под псевдонимом Баста, на «Ростов — Арене» перенесён из-за футбольного матча. 23 сентября в рамках восьмого тура РПЛ на поле сойдутся команды «Ростова» и «Уфы».

Афиши с информацией о выступлении в этот же день артиста были расклеены по городу-миллионнику задолго до принятия расписания всех футбольных матчей сезона 2018/19. Билеты на концерт поклонники творчества Басты раскупили ещё в июле. Но попадут на концерт любимого артиста они 29 сентября.

ИА REGNUM напоминает, что ростовский рэпер Баста поделился с подписчиками своего профиля в Instagram новым видео. Он сочинил трек на несуществующем языке. За сутки ролик посмотрели более 227 тыс. пользователей.

Ранее по теме: Первый концерт на «Ростов-Арене»: выступление Басты пройдёт с аншлагом

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