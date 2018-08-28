В музее Востока в Москве открывается выставка художницы Мариам Асламазян

Москва, , 09:47 — REGNUM 28 августа в Государственном музее Востока в Москве открывается выставка работ выдающейся армянской художницы Мариам Асламазян. В экспозиции «История солнечных цветов» — портреты, натюрморты, пейзажи, зарисовки, керамика, написанные и сделанные за полвека творческой работы — 1940−1990-е гг.

Как указывается в релизе музея, последняя персональная выставка художницы состоялась в Москве более 20 лет назад. В залах музея собраны живописные и графические произведения из собрания «Галереи сестер Мариам и Ерануи Асламазян» (Гюмри, Армения), Третьяковской галереи, Государственного музея Востока, а также полотна из частных коллекций.

Полотна Мариам Асламазян входят в собрания многих известных галерей России, Китая, Индии, Франции и других стран. Самое полное собрание произведений художницы хранится в ее родном городе Гюмри в Армении, которому в 80-е гг. прошлого столетия она безвозмездно передала свои работы. «В основе «живописных историй» Мариам — солнце, жизнь с ее яркими и вдохновляющими контрастами, ритмами и тонами, многослойные культурные символы, которые делают нашу жизнь уникальной и сказочной», — утверждает в релизе директор «Галереи сестер Мариам и Ерануи Асламазян» Ваагн Гукасян.