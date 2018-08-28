Вышел трейлер байопика «Частная война» про жизнь известной журналистки

Лос-Анджелес, США, , 09:10 — REGNUM Режиссёр Мэттью Хайнеман выпустил первый трейлер байопика «Частная война» (A Private War), в котором снялись такие актёры, как Розамунд Пайк, Джеми Дорнан и Том Холландер. Ролик был опубликован 27 августа на YouTube-канале ONE Media.

В основу фильма легла статья «Частная война Мэри Колвин», которую автор Мэри Бреннер опубликовала в 2012 году в журнале Vanity Fair. Публикация была посвящена деятельности известной журналистки, которая работала иностранным корреспондентом британской газеты Sunday Times.

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Напомним, Мэри Колвин была выпускницей Йельского универститета, в период с 1984 по 1985 год занимала пост главы одного из крупнейших информационных агентств США United Press International. С 1992 по 2012 год Колвин работала в газеты Sunday Times.

В 2001 году в Шри-Ланке она была тяжело ранена и потеряла глаз. Её было дважды присвоено звание «лучший британский зарубежный корреспондент». Колвин погибла в 2012 году во время осады сирийского города Хомс, она проникла на его территорию нелегально.

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