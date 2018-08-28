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Шнуров, Фрейндлих и Боярский снимутся в фильме о коммунальной квартире

Культура

Производством картины займётся студия «Ленфильм»

Санкт-Петербург, 28 августа 2018, 08:24 — REGNUM  Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, Алиса Фрейндлих и Михаил Боярский могут сняться в новой картине «Этаж», над созданием которой будет работать студия «Ленфильм». Об этом 27 августа сообщил портал «Культуромания».

О новом проекте журналистам рассказал глава «Ленфильма» Александр Пичугин. Он отметил, что на данный момент согласие артистов ещё не получено, студия выйдет с соответствующим предложением после того, как будет согласован рабочий график. Действие фильма будет происходить в петербуржской коммунальной квартире, жильцам которой предложили выкупить их собственность за двойную цену.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило, что Михаил Боярский снимется в новом фильме Светланы Дружининой «Гардемарины IV». Актёр исполнит роль воскресшего французского шпиона де Брильи.

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