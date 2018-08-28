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Четыре картины подготовлены к съемкам на «Ленфильме»

Культура

Одна из них расскажет о молодом московском операторе, оказавшемся в Сирии

Четыре картины подготовлены к съемкам на «Ленфильме»
Runner1616
Киноплёнка

Санкт-Петербург, 28 августа 2018, 03:42 — REGNUM  В ближайшем будущем на киностудии «Ленфильм» в Санкт-Петербурге начнутся съемки четырех новых картин. Об этом сообщил на брифинге генеральный директор «Ленфильма» Эдуард Пичугин.

Подготовка четырех кинематографических проектов к производству завершена, отметил он. Так, к концу 2018 года, как ожидается, начнутся съемки комедии «Этаж» о жителях современной коммунальной квартиры. Переговоры об участии в картине идут с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым, актерами Михаилом Боярским, Алисой Фрейндлих и другими.

Военно-патриотическая картина «Запах фиалки» расскажет о молодом столичном операторе, оказавшемся в Сирии. Драма «Оборванный дуэт» расскажет историю тенора, попавшего в ГУЛАГ. Идея этой картины принадлежит в числе прочих дирижеру Фабио Мастранджело.

К 80-летию победы при Халхин-Голе на «Ленфильме» планируют снять одноименный фильм. Сергей Снежкин уже завершил работу над сценарием «Халхин-Гола», пояснил Пичугин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Союз кинематографистов России попросил почти 1,5 млрд рублей из бюджета Санкт-Петербурга на развитие городской киноиндустрии. Этой суммы должно хватить на производство примерно 15 картин.

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