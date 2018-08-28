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Мирей Матье приехала в Москву для участия в фестивале «Спасская башня»

Культура

Певица исполнит на фестивале три песни

Мирей Матье приехала в Москву для участия в фестивале «Спасская башня»
Heinrich Klaffs
Мирей Матье. 1971

Москва, 28 августа 2018, 03:30 — REGNUM  Французская певица Мирей Матье прилетела в Москву для участия в XI Международнном военно-музыкальном фестивале «Спасская Башня», сообщает пресс-служба фестиваля.

В аэропорту певицу встретили с цветами военнослужащие роты специального караула Президентского полка ФСО России. Отмечается, что Матье выступит на фестивале 31 августа, 1 и 2 сентября, и исполнит три песни.

В прошлом году на фестивале «Спасская башня» Мирей Матье выступила с песней Une vie d'amour («Вечная любовь»), которую посвятила своему другу — генерал-лейтенанту Валерию Халилову, который был первым музыкальным руководителем фестиваля.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года французская певица Мирей Матье встретилась с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным на творческой встрече в Москве. Глава СК РФ отметил вклад французской певицы в мировую культуру и поблагодарил ее за бескорыстную помощь воспитанникам детских домов.

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