Псковский музей-заповедник получит федеральный статус

Псков, , 18:50 — REGNUM Федеральный музей-заповедник будет создан на базе Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника и Государственного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Изборск». Об этом сегодня, 27 августа, заявил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников по итогам визита в регион министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского.

По мнению Ведерникова, это федеральный статус музея «даст возможность для развития и реставрации как Псковского Кремля, так и Изборской крепости».

Министр культуры отметил, что вопрос прорабатывался несколько месяцев. Федеральный музей на базе Псковского будет создан «по прямой аналогии» с Новгородским музеем-заповедником, который носит федеральный статус.

«Практически все реставрационные работы идут при подавляющем участии федерального бюджета, поэтому вполне логично и действенно, если в данном случае и ответственность за весь комплекс работ, за их туристическую привлекательность будет в большей степени лежать на Федерации», — отметил Мединский.

Напомним, Псковский музей-заповедник — один из старейших в России, он был открыт усилиями псковских краеведов в 1876 году. В статусе Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника существует с 1979 года. В настоящее время в состав музея входит восемь филиалов, среди которых единственные в стране мемориальные музеи-усадьбы композитора Модеста Мусоргского и первой русской женщины-математика Софьи Ковалевской, а также композитора Николая Римского-Корсакова и писательницы Маргариты Ямщиковой (писала под псевдонимом Ал. Алтаев). В состав музея входят Поганкины палаты (XVII в.), Приказная палата (XVII в.), Мирожский монастырь (XII-XVII вв.) и другие памятники архитектуры.

Музей-заповедник «Изборск» основан в 1964 году, с 1970 года это филиал Псковского музея-заповедника. На территории музея находятся Труворово городище VIII века, Изборская крепость XIV века, ансамбль Мальского монастыря XV века, храмы, часовни, поклонные кресты. Окрестности Изборска являются памятником природы.