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Зачем новой школе старое оборудование: в Чувашии объяснились

Культура

Передача старого спортивного оборудования — необходимая формальность. Оно останется в школе для инвалидов, но временно заниматься физкультурой там будут ещё и кадеты — до тех пор, пока не завершатся работы на месте спортивной площадки кадетского корпуса, где работы приостанавливались после ЧП

Чебоксары, 27 августа 2018, 18:40 — REGNUM  В столице Чувашии первые два учебных месяца кадеты будут заниматься физкультурой на спортивной площадке другой чебоксарской школы. С этой целью была организована безвозмездная передача спортивного оборудования в оперативное управление кадетской школе, сообщили ИА REGNUM в минобразования республики, комментируя распоряжение правительства.

Данное решение принято в связи с тем, что при строительстве кадетского корпуса произошёл несчастный случай: погиб водитель фуры, провалившись под землю вместе с машиной на территории бывшего бомбоубежища. На этом месте должны были размещаться уличные спортивные площадки. В настоящее время здесь проводятся работы по демонтажу бомбоубежища, засыпке и трамбовке пустот.

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«Было принято решение временно, до окончания всех работ, устройства и оборудования спортивных площадок проводить занятия кадет на спортивной площадке чебоксарской школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №1. Здесь занятия по физкультуре будут проходить в сентябре-октябре», — пояснили в министерстве образования Чувашии.

В минобразования отмечают, что в приложении к распоряжению кабинета министров указаны наименования спортивного оборудования, установленного на уличной спортивной площадке школы.

«Например, ворота футбольные, спортивный лабиринт, гимнастические снаряды, шведская стенка, щит баскетбольный и др. Всего 28 наименований. В целом это хорошо оборудованная уличная ученическая площадка для проведения уроков физической культуры. Такие спортивные площадки практически есть у каждой школы республики», — говорят в министерстве, отмечая, что расписание занятий физической культурой на спортивной площадке составят с учетом расписания учащихся школы и учащихся кадетского корпуса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подписано распоряжение правительства о безвозмездной передаче новому кадетскому корпусу спортивного оборудования, которое прослужило 29 лет. Оборудование было закреплено за школой для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №1 и передаётся «для создания условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом». Спортивное оборудование передаётся на два месяца. Всего указано 28 видов оборудования, все они — 1989 года выпуска.

Напомним, Чувашский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза А. В. Кочетова строится за счёт бюджетных и частных средств. Четырёхстороннее соглашение о взаимодействии подписали министр обороны РФ Сергей Шойгу, бывший приволжский полпред Михаил Бабич, глава госкорпорации «Ренова» Виктор Вексельберг и глава Чувашии Михаил Игнатьев. Общий объём инвестиций оценивается в 1 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Новому кадетскому корпусу в Чувашии передают оборудование 1989 года

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