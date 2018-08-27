Глава комитета ГД по культуре поздравила кинематографистов и любителей кино

Москва, , 17:43 — REGNUM Кинематограф явился миру как чудо и до сих пор находит отклик, только если удается это ощущение чуда сохранить, считает председатель комитета Государственной думы РФ по культуре, депутат фракции «Единая Россия» Елена Ямпольская. По ее мнению, речь не о технических новшествах, без которых искусство экрана, разумеется, немыслимо, но прежде всего о силе художественного впечатления, «силе, способной пробуждать душу, формировать личность, открывать и приумножать человеческое в человеке».

Как сообщает официальный сайт фракции «Единая Россия» в Государственной думе РФ, поздравляя кинематографистов и любителей кинематографа, депутат отметила, что в календаре вот уже несколько десятилетий присутствует праздник отечественного — прежде советского, теперь российского — кино.

«Хотя истинно посвященным кинематографу для каждого из нас становится тот день, когда в нашу жизнь врывается новый незаурядный фильм. Который что-то в тебе меняет. Надолго остается в памяти. И который затем хочется пересматривать. А подлинный день российского кино — это когда, стоя перед афишей кинотеатра, ты выбираешь ленту отечественного производства», — считает она.

«Пока таких дней в году не очень много, пусть их число прибывает», — пожелала депутат.

«Конечно, следует изучать зарубежный опыт поддержки национальных киноиндустрий. Не исключено, что отдельные из этих мер можно взвешенно, продуманно перенести на российскую почву. Однако наиболее эффективная, на мой взгляд, форма протекционизма — это выпуск действительно талантливых произведений. Каждый очередной яркий фильм становится «донором» для последующих — на некоторое время возвращая отечественному кино ресурс зрительского доверия. Больше «доноров», меньше «реципиентов» — вот рецепт устойчивого развития», — подчеркнула парламентарий.

По мнению Ямпольской, искусствоведа по образованию, разговор о достоинствах и недостатках новых лент не должен сводиться к соревнованию бокс-офисов.

«Ведь в конце концов, главное — не сколько человек пришли в кинотеатр. Значительно важнее — какими они оттуда вышли», — считает она.

«Чтобы зритель любил свое кино, наше кино должно вновь полюбить своего зрителя, — отметила депутат. — Доля отечественных фильмов в прокате должна прирастать, прежде всего, благодаря повышению художественного уровня, соединению современных технологий с лучшими традициями отечественного экрана. Главной из этих традиций является любовь к человеку. Людям зрелого и старшего возраста повезло — мы были согреты этой любовью в полной мере, а потому до сих пор постоянно возвращаемся к фильмам нашего детства, юности, молодости — туда, где нам было хорошо. Нельзя оставить новые поколения без такой сердечной привязанности, без ощущения встречи с фильмом как с другом. Поверьте, мы перестанем беспокоиться о кассовых сборах, когда наше кино вновь станет для россиянина родным».

По словам Ямпольской, кинематограф создает образ эпохи — обаятельный или отталкивающий. Говорит с человеком о жизненных целях и приоритетах. Определяет тип героя — образца для подражания. В увлекательной, ненавязчивой форме поднимает главные вопросы вечности и современности. Формирует в душе человека образ Родины и учит хранить связь с родной землей, вне зависимости от того, легко или трудно на этой земле живется. Чтобы, ощущая себя частью огромного мира, никогда не забывать, кто ты, откуда, где твои точки опоры…

«Именно поэтому доверие зрителя к российским кинокартинам необходимо восстановить в полной мере», — подытожила депутат.