Тверской суд отказался признавать «внука» Спартака Мишулина

Тверь, , 16:05 — REGNUM Пролетарский районный суд Тверской области отказался рассматривать заявление об установлении факта родственных отношений жителя региона с народным артистом РСФСР Спартаком Мишулиным. Об этом пресс-служба суда сообщила 27 августа.

Житель региона пытался через суд доказать, что приходится Спартаку Мишулину родным внуком, и для этого направил заявление об установлении факта родственных отношений. Сам заявитель пояснил, что в случае признания его внуком артиста сможет «остановить распространение информации негативного характера в СМИ, касающейся Мишулина Спартака. Сорокин», а также «как родственник защищать честь и достоинство Спартака Мишулина».

Супруга Спартака Мишулина на заседании высказалась против признания заявителя внуком Мишулина и заявила, что не верит в существование таких родственных связей. Кроме того, уверена супруга Мишулина, признание родства повлечет притязания на наследство, а защитой чести и достоинства покойного артиста занимается его семья.

«При рассмотрении дела суд пришел к выводу о наличии спора о праве, так как решение суда может явиться основанием для признания наследственных прав после смерти Мишулина С. В., в том числе и в судебном порядке», — сообщили в пресс-службе суда.

В итоге заявление оставлено без рассмотрения, а заявителю разъяснено его право на обращение в суд в порядке искового производства. Определение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Народный артист РСФСР Спартак Мишулин скончался в июле 2005 года.