Елагину дворцу, Уткиной даче и петербургским театрам нужны еще 3 млрд руб

Санкт-Петербург, , 16:13 — REGNUM Комитет по культуре Санкт-Петербурга просит дополнительно выделить почти 3 млрд рублей в 2019 году на реставрацию и капитальный ремонт подведомственных учреждений. Об этом сообщил 27 августа глава комитета Константин Сухенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы рассмотрели и приняли большую программу капремонта и реставрации объектов, подведомственных комитету по культуре. Это 2 млрд 948 млн рублей», — сказал чиновник.

В прошлом году на эти цели было направлено всего около 1 млрд рублей, в предыдущие годы — примерно по 2 млрд рублей. Сухенко отметил, что на ремонт одной только Петропавловской крепости требуется 1 млрд 200 млн рублей.

«Большинство объектов культуры расположены в исторических зданиях, поэтому, к сожалению, приходится из года в год говорить о том, что нам капремонт необходим жизненно», — сказал Сухенко.

По его словам, музыкальные и художественные школы в Петербурге находятся в крайне удручающем состоянии, так как большинство из них ремонтировали, в лучшем случае, 10 лет назад. Но деньги нужны и на более крупные объекты.

«Нужно заканчивать Елагин дворец, это срочно, он несколько лет закрыт. Нужно заниматься Уткиной дачей серьезно, здесь уже нас «Справедливая Россия» пыталась уличить в недостаточно энергичной работе. Очень большие объемы реставрационных работ не только в Петропавловке, но и в Гатчине, в Павловске. Есть еще Исаакиевский собор, проблемы Спаса-на-Крови, нам нужно делать ремонт в Театре балета им. Якобсона, там неудобно сегодня работать. Большие объемы ремонтных работ в Театре им. Ленсовета, в «Санкт-Петербургъ Опера», в детской филармонии, в училище им. Римского-Корсакова», — перечислил Константин Сухенко.

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Глава комитета по культуре напомнил, что 2019 год объявлен Годом театра в России, и в Петербурге запланированы многочисленные фестивали, Театральная олимпиада, которая обязывает к существенным расходам. «Такого масштаба мероприятия обсуждаются с министерством культуры как имиджевые и определяющие престиж города и России», — сказал Сухенко.

В связи с этим комитет по культуре хочет добиться дополнительных субсидий для театров в 1,6 млрд рублей, для музеев — в 230 млн рублей, финансирования фестивалей и конкурсов, а также международной деятельности, так как именно эта статья почему-то хронически «забывается».

"Нам критически важно финансирование международной деятельности и развития международных культурных связей. Традиционно эта статья финансируется очень плохо, а потом мы получаем поручение губернатора, изыскиваем средства, а это негативно отражается на наших показателях финансового менеджмента. Так что лучше профинансировать ее заранее. Мы просим 158 млн рублей, деньги сравнительно небольшие, но это очень важно и позволит нам нормально работать в течение года», — пояснил Константин Сухенко.