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«Безумно богатые азиаты» вновь вышли в лидеры кинопроката США

Культура

Картина смогла заработать на рынке страны ещё $25 млн

Вашингтон, 27 августа 2018, 15:51 — REGNUM  По итогам прошедших выходных первое место в рейтинге кинопроката США заняла трагикомедия «Безумно богатые азиаты» режиссёра Джона Чу и кинокомпании Warner Bros. Об этом 26 августа сообщил журнал Billboard.

Картина смогла заработать во второй уик-энд $25 млн, потеряв лишь 6% кассы относительно первых выходных показов. Второе место рейтинга занял фильм «Мег. Монстр глубины» с Джейсоном Стейтемом, его результат по итогам третьих выходных — $13 млн (общая касса картины в США составила $105,3 млн). Замыкает топ-3 кукольная комедия «Игрушки для взрослых», главную роль в которой исполнила Мелисса Маккарти. Лента показывает себя в прокате не очень удачно, первые три дня показов принесли её создателям лишь около $10 млн.

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Напомним, сюжет фильма «Безумно богатые азиаты» рассказывает о том, как гражданка США и этническая китаянка Рэйчел Чу отправляется в Сингапур, чтобы отпраздновать свадьбу лучшего друга своего парня. Там она узнаёт, что её бойфренд родом из очень богатой семьи, Рэйчел сталкивается со своими конкурентками. Бюджет картины составляет $30 млн.

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